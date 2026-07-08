Intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, Luigi De Canio si è espresso sulla tematica Scudetto, parlandone in chiave partenopea. Di seguito la sua analisi ripresa da TuttoNapoli: "II Napoli rimane forte e competitivo, anche se ancora distante dall'Inter. Ritengo che lo fosse anche negli ultimi anni nonostante la vittoria di Conte. I nerazzurri hanno maggiore qualità in parecchi ruoli, anche se ribadisco che gli azzurri rimangono competitivi".

De Canio si è anche espresso su Lukaku: "Rimane un giocatore sicuramente valido, ma il Napoli fonda la propria esistenza sul fatto che deve puntare su elementi più giovani. Ben allenato potrebbe dare il suo contributo e con Allegri potrebbe rimanere, ma i veri protagonisti devono essere altri".