Dopo un avvio in salita al Mondiale 2026, complice il passo falso commesso nel match contro il Qatar, la Svizzera di Murat Yakin ha sistemato le cose vincendo le due successive partite del girone, battendo prima la Bosnia ed Erzegovina e poi il Canada. Conquistando i sedicesimi di finale della competizione da primi della classe del gruppo B. Per la gioia di Manuel Akanji, ieri in campo per tutta la partita per la terza volta di fila: "Vincitori del girone. Primo obiettivo raggiunto. Passo dopo passo", il messaggio pubblicato su Instagram dal difensore dell'Inter. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 25 giugno 2026 alle 12:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.