Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, sceglie Instagram per mandare il suo saluto al mondo Inter dopo la notizia dell'ufficialità della storia finita tra l'esperto difensore e i nerazzurri. "Ci sono luoghi che diventano casa. Quattro anni fa siamo arrivati a Milano e da allora questa città e questi colori ci hanno regalato molto più di quanto avremmo potuto immaginare. Qui è nata la nostra Nala. Qui abbiamo costruito ricordi che porteremo con noi per sempre. Qui abbiamo conosciuto persone che resteranno nel nostro cuore e che sono diventate famiglia", ha scritto Scarpari.

Scarpari e l'urlo di San Siro.

"E poi ci sono quelle notti che non si dimenticano, l’urlo di San Siro, l’emozione di milioni di interisti che in un istante diventano una cosa sola. Sono immagini che rimarranno nella storia e che noi custodiremo per tutta la vita. Ho visto quanto hai lavorato, quanto hai sofferto, quanto hai lottato ogni singolo giorno per onorare questa maglia. Nessuno potrà mai toglierti ciò che hai dato all’Inter e ciò che l’Inter ha dato a te".

Un'emozione senza fine.

"Le storie più belle, però, non finiscono. Si portano dentro. E la nostra sarà sempre fatta di questi colori, di questi ricordi e dell’affetto immenso ricevuto.

Grazie a tutti gli interisti per averci accolto come una famiglia, per averci sostenuto nei momenti più belli e in quelli più difficili, per averci fatto sentire a casa. Si chiude un capitolo straordinario, ma quello che avete vissuto insieme resterà per sempre. Grazie di tutto, Inter. Una parte del nostro cuore sarà sempre nerazzurra".