"Complimenti a Larissa Iapichino, che riscrive la storia dell'atletica italiana con il nuovo record nazionale nel salto in lungo". Questo il messaggio che l'Inter ha voluto dedicare alla neoprimatista tricolore del salto in lungo femminile, record ottenuto ieri a Eugene in Diamond League dove ha saltato 7,12 superando il primato precedente che apparteneva a mamma Fiona May, che lo deteneva dal 1998. Il club nerazzurro ha ricordato il giorno della visita dell'atleta, tifosa della Fiorentina, nel centro sportivo di Appiano Gentile, avvenuta lo scorso maggio, dove ha salutato giocatori e tecnico Cristian Chivu.

Complimenti a Larissa Iapichino, che riscrive la storia dell'atletica italiana con il nuovo record nazionale nel salto in lungo 🇮🇹 pic.twitter.com/c3e3Ab0WlY — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 5, 2026