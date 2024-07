Vittoria per 1-0 quella della Francia contro il Belgio di Lukaku che permette ai Bleus di conquistare i quarti di Euro 24. Dopo il successo del match pomeridiano di ieri contro i Diavoli Rossi, Marcus Thuram ha festeggiato il passaggio del turno su Instagram: "On to the next one (avanti al prossimo step)" ha scritto a corredo di alcuni scatti del match.