Sempre nel corso dell'intervista rilasciata per Cronache di Spogliatoio, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha confermato i contatti in corso con Pep Guardiola per affidargli il ruolo di CT della Nazionale: "Ci sono anche degli aspetti di budget, nel breve-medio periodo bisogna stringere i denti e la cinghia, ma si sono fatte delle eccezioni, che ad esempio possono riguardare il nome che si sta facendo in modo così prepotente che è quello di Guardiola. Non è detto che questa cosa vada in porto, ma è stato giusto aprire un dialogo e tenerlo vivo. Non è una mancanza di rispetto nei riguardi di altri soggetti, con cui un confronto è già partito. Poi si può optare su qualcuno che magari generazionalmente è di una scuola più recente".

La scelta per il nuovo allenatore degli Azzurri non è però ridotta al terzetto composto da Guardiola, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, assicura Malagò: "No, nel modo più assoluto, si ragiona su un certo profilo e sicuramente questi nomi rientrano in quella categoria”.