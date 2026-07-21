Un momento speciale ha unito la grande famiglia nerazzurra in Germania, con l'evento che ha visto gli Inter Club tedeschi protagonisti di un Meet&Greet con la Squadra impegnata nel ritiro di Donaueschingen. L’attività ha coinvolto oltre 100 soci provenienti dagli Inter Club della Germania, una realtà nerazzurra sempre più solida. Nel Paese sono attivi ben 10 Inter Club, che riuniscono più di 1.500 soci che sostengono l’Inter con entusiasmo e passione, dimostrando come l'amore per i colori nerazzurri non conosca confini.

I soci Inter Club hanno potuto vivere un'esperienza esclusiva assistendo, come vi abbiamo riportato, a una sessione di allenamento della squadra, osservando da vicino i calciatori impegnati nella preparazione della nuova stagione. Al termine dell'allenamento è stata organizzata una speciale seduta di incontro con i giocatori, con una sessione di foto e autografi dedicata, regalando momenti unici e indimenticabili ai tifosi presenti.