Soltanto qualche giorno fa si è chiusa l'edizione 2025-2026 con la vittoria del PSG ai rigori sull'Arsenal nella cornice della Puskas Arena di Budapest, eppure è già partita la corsa al titolo 2026-2027, quello che sarà assegnato al Metropolitano di Madrid il prossimo 5 giugno. Sono stati infatti effettuati i sorteggi del primo turno preliminare della competizione, che ha coinvolto ventotto squadre tra le quali anche il Kairat Almaty, che l'anno scorso sfidò l'Inter nella fase campionato. I kazaki dovranno sfidare il Sutjeska-Niksic, formazione del Montenegro.

Questi saranno i primi incontri della nuova Champions League, le cui partite di andata si disputeranno il 7 e l'8 luglio, mentre quelle di ritorno il 14 e il 15 luglio:

GLI INCONTRI DEL 1° TURNO PRELIMINARE

Sabah FC (AZE) - The New Saints FC (WAL)
Floriana FC (MLT) - Shamrock Rovers FC (IRL)
FC Flora Tallinn (EST) - FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)
Lincoln Red Imps FC (GIB) - Inter Club d'Escaldes (AND) 
S.S. Tre Fiori F.C. (SMR) - Larne FC (NIR) 
FC Ararat-Armenia (ARM) - Riga FC (LVA)
FC Vardar (MKD) - KuPS Kuopio (FIN)
FK Kauno Žalgiris (LTU) - FC Drita (KOS)
ML Vitebsk (BLR) - Universitatea Craiova (ROU)
FC Petrocub (MDA) - KF Egnatia (ALB)
FK Borac (BIH) - PFC Levski Sofia (BUL)
Víkingur Reykjavík (ISL) - ETO FC Győr (HUN)
FC Kairat Almaty (KAZ) - FK Sutjeska-Nikšić (MNE)
KÍ Klaksvík (FRO) - FC Atert Bissen (LUX)

Sezione: News / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 22:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.