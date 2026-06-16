Soltanto qualche giorno fa si è chiusa l'edizione 2025-2026 con la vittoria del PSG ai rigori sull'Arsenal nella cornice della Puskas Arena di Budapest, eppure è già partita la corsa al titolo 2026-2027, quello che sarà assegnato al Metropolitano di Madrid il prossimo 5 giugno. Sono stati infatti effettuati i sorteggi del primo turno preliminare della competizione, che ha coinvolto ventotto squadre tra le quali anche il Kairat Almaty, che l'anno scorso sfidò l'Inter nella fase campionato. I kazaki dovranno sfidare il Sutjeska-Niksic, formazione del Montenegro.

Questi saranno i primi incontri della nuova Champions League, le cui partite di andata si disputeranno il 7 e l'8 luglio, mentre quelle di ritorno il 14 e il 15 luglio:

GLI INCONTRI DEL 1° TURNO PRELIMINARE

Sabah FC (AZE) - The New Saints FC (WAL)

Floriana FC (MLT) - Shamrock Rovers FC (IRL)

FC Flora Tallinn (EST) - FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)

Lincoln Red Imps FC (GIB) - Inter Club d'Escaldes (AND)

S.S. Tre Fiori F.C. (SMR) - Larne FC (NIR)

FC Ararat-Armenia (ARM) - Riga FC (LVA)

FC Vardar (MKD) - KuPS Kuopio (FIN)

FK Kauno Žalgiris (LTU) - FC Drita (KOS)

ML Vitebsk (BLR) - Universitatea Craiova (ROU)

FC Petrocub (MDA) - KF Egnatia (ALB)

FK Borac (BIH) - PFC Levski Sofia (BUL)

Víkingur Reykjavík (ISL) - ETO FC Győr (HUN)

FC Kairat Almaty (KAZ) - FK Sutjeska-Nikšić (MNE)

KÍ Klaksvík (FRO) - FC Atert Bissen (LUX)