Al calcio di oggi serve un attaccante come Aldo Serena? Questa domanda viene posta anche al diretto interessato, ospite a Follonica di 'Calciomercato - L'Originale', l'ex attaccante dell'Inter che dà una risposta immediata su chi potrebbe avere potenzialmente le sue caratteristiche: "Io dico Pio Esposito, che ha la consapevolezza dei propri limiti ma anche delle proprie forze. Poi sa distribuire bene il gioco pur essendo così giovane, con lucidità e altruismo". 

Sezione: News / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 23:42
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.