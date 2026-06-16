Al calcio di oggi serve un attaccante come Aldo Serena? Questa domanda viene posta anche al diretto interessato, ospite a Follonica di 'Calciomercato - L'Originale', l'ex attaccante dell'Inter che dà una risposta immediata su chi potrebbe avere potenzialmente le sue caratteristiche: "Io dico Pio Esposito, che ha la consapevolezza dei propri limiti ma anche delle proprie forze. Poi sa distribuire bene il gioco pur essendo così giovane, con lucidità e altruismo".