Nikola Moro, centrocampista del Bologna, parla in conferenza stampa dal quartier generale della Croazia ad Alexandria, in Virginia, dove la formazione di Zlatko Dalic sta preparando il debutto in questi Mondlali nella partita contro l'Inghilterra. Moro che fa parte della più grande 'colonia' all'interno dei Vatreni, quella dei rappresentanti della Serie A dalla quale arriva anche l'interista Petar Sucic: "È bello vedere sempre più croati in Italia, ci incontriamo ogni tanto, quando ci vediamo parliamo di tutto, proprio come qui quando siamo insieme in Nazionale" .

Cosa pensi dei giocatori croati nella Major League Soccer?

"Musa e Marco Pašalić sono grandi giocatori, stanno lavorando bene, stanno progredendo e hanno fame di successo e nuove sfide. Stanno tenendo il passo con noi europei, le cose vanno bene in MLS come in Europa".

Sull'avversaria di domani sera.

"Gli inglesi hanno giocatori che fanno grandi partite, hanno intensità e hanno giocatori eccezionali in ogni ruolo. Per quanto riguarda le aspettative, l'allenatore è stato chiaro, non vuole ripetersi. L'Inghilterra è l'avversario più forte del girone, ma nessun avversario va sottovalutato. Hanno grande qualità, i giocatori della nazionale inglese giocano con grande intensità. Ci sono molti giocatori che fanno la differenza, gli inglesi sono una grande squadra con grandi individui" .