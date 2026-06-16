Un tris per completare il suo personale triplete. Domenica scorsa, Simone Fautario ha guidato l'Inter Under 18 alla vittoria nella finale scudetto di categoria contro il Bologna, un 3-0 dopo i calci di rigore col quale il tecnico è riuscito a mettere in bacheca un altro trofeo vicino ai due titoli vinti con l'Under 15 Serie A e B, sempre sulla panchina del club nerazzurro.

"Siamo felici e soddisfatti per aver vinto una finale combattuta fino all'ultimo contro un ottimo Bologna a cui faccio i complimenti – ha detto Fautario a Figc.it –. I ragazzi sono stati bravissimi a mantenere la lucidità: questo Scudetto è il giusto coronamento per il lavoro e i sacrifici fatti durante tutta la stagione. Un ringraziamento va anche a tutto lo staff che ha lavorato ogni giorno per far sì che i ragazzi potessero crescere e migliorare sotto l’aspetto umano, tecnico e caratteriale”.