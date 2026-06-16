Fabio Galante approva la strategia dell'Inter di ripartire dal blocco azzurro che ha contribuito alla conquista del Double nell'ultima stagione, ovvero quello composto da Bastoni, Barella e Dimarco. Il difensore, intercettato da TMW allo stand Stilnology al Pitti di Firenze, analizza le mosse nerazzurre e quelli che potrebbero essere i colpi in entrata come Marco Palestra, al centro della trattativa con l'Atalanta che continua a chiedere 50 milioni di euro dopo aver respinto l'offerta di 45 milioni + 5 di bonus avanzata da Viale della Liberazione: "Dare continuità è la cosa giusta, ripartire con i vari Bastoni, Dimarco, Barella è una garanzia. Spero che restino anche Calha, Zielinski, Mkhitaryan, Sucic. Palestra? Mi auguro che arrivi, come se lo augurano tutto il popolo nerazzurro e la dirigenza. Al di là della valutazione è un calciatore molto forte, come ce ne sono pochi. E farebbe fare un ulteriore salto di qualità alla squadra".

A centrocampo cosa aspettarsi?

"Si parla da diversi anni di un giocatore fisico, di struttura, di quantità...".

Carnevali alla Juve porta esperienza e competenza.

"Dirigente esperto e competente, i bianconeri non potevano scegliere di meglio. Con Spalleti hanno due figure di valore. La Juve potrebbe diventare una delle squadre in gradi dare fastidio all'Inter".