L'inferno di Perr Schuurs è prossimo alla conclusione: dopo uno stop durato quasi tre anni a seguito di un grave infortunio patito nel corso di un match tra Torino e Inter del 2023 e un calvario fatto di complicazioni continue, che ne avevano minato anche il morale, l'ex difensore granata vede la luce. È notizia di oggi la firma col NEC Nijmegen, formazione della Eredivisie alla quale si è legato fino al 2029. "Dopo un periodo difficile, sono orgoglioso di guardare avanti e dare tutto per questo club, per i tifosi e per i miei compagni di squadra. Non vedo l'ora di iniziare" ha scritto sui propri canali social.

Quell'infortunio che gli costò l'Inter

Schuurs, in una recente intervista rilasciata al quotidiano De Telegraaf, ha raccontato come quel grave infortunio, oltre a causargli tantissima sofferenza fisica e non solo, ha compromesso un passaggio all'Inter che sembrava già scritto. Adesso, però, tutto sembra poter finire nel dimenticatoio; oltretutto, Schuurs avrà anche l'occasione di misurarsi con la Champions League visto che il NEC ha chiuso l'Eredivisie al terzo posto e si è qualificato per i preliminari della competizione europea più importante.