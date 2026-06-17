Tutto come da programma a Kansas City dove tra poco l’Argentina di Lionel Scaloni farà il sul debutto alla Coppa del Mondo 2026. I campioni in carica affrontano l’Algeria e come già previsto, il capitano dell’Inter sarà titolare al fianco della Pulga.

Nell’undici anti-Algeria scelto da Scaloni c’è Lautaro, definito dai media argentini (ma non solo) tra i più in forma degli uomini dell’Albiceleste e il più in forma. Capitan Lauti affiancherà Leo Messi, parte dalla panchina invece Nico Paz.

L'11 iniziale della Seleccion

ARGENTINA (4-4-2): E. Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.