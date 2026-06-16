Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 'Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità', con una serie di provvedimenti che interessano in particolare il Ministero dello Sport. La Gazzetta dello Sport spiega i punti principali: prima di tutto sono stati introdotti strumenti per accelerare la realizzazione degli interventi legati a Euro 2032 e ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sostenere l’organizzazione della 38ª edizione dell’America’s Cup diNapoli 2027 e rafforzare il sistema sportivo nazionale attraverso interventi di riforma e modernizzazione, in particolare per il calcio femminile.

Rafforzata anche la figura del Commissario straordinario

Sempre relativamente ad Euro 2032 si rafforzano gli strumenti operativi e la struttura del Commissario straordinario, prevedendo nuove misure di semplificazione amministrativa e di coordinamento istituzionale per garantire il rispetto dei tempi richiesti dagli organismi internazionali. Tra le principali novità si ampliano i confini dell’iniziativa progettuale e, per un maggior coordinamento, si prevede la nomina dei sub-commissari anche per i presidenti di Regione interessati.