Dal proprio canale Youtube, Fabio Caressa analizza quello che è stato il cambio di rotta delle squadre italiane sul mercato: "Per anni si andava sul mercato per andare a prendere le occasioni, facevi crescere i giovani per poi rivenderli subito per avere i soldi che ti servivano per prendere i giocatori pronti. Adesso è cambiato tutto, c'è maggior interesse a far crescere i giovani in casa per poi averli inseriti già nel contesto, se le squadre giovanili e la prima squadra lavorano allo stesso modo e le giovanili diventano un serbatoio utile. È il primo passo verso una sana rivoluzione, sono felice che le nostre squadre lo abbiano capito ma lo hanno capito dopo un fallimento sportivo. La Juve ha fallito sportivamente così come il Milan".

Inzaghi e Chivu bravi con quello che gli è stato dato, però...

Poi, arriva la puntualizzazione importante sull'Inter: "L'Inter questa cosa l'ha capita già da anni: vero che ha avuto allenatori come Simone Inzaghi e Cristian Chivu che hanno saputo fare con quello che gli è stato dato. Però si è stabilito quali fossero i mezzi a disposizione, quindi una spesa limitata perché bisognava rimettere a posto i conti. Però Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno preso giocatori funzionali al progetto, gente che serviva nei ruoli dove serviva. Poi magari non hanno reso tutti come avrebbero potuto, però hanno preso un laterale destro perché serviva un laterale destro o una punta perché bisognava migliorare nel reparto offensivo. È un progetto diverso, l'Inter lo fa da anni, la Roma e la Juventus sono su quella strada".