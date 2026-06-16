"Quello che sta avvenendo nel calcio lo seguiamo con attenzione, ma noi siamo pronti a qualsiasi scenario". Ad affermarlo è Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, inerenti alla situazione in FIGC, a pochi giorni dalle elezioni del nuovo presidente. Prima che arrivi la data del 22 giugno, quella fissata per la scelta del nuovo numero uno di Via Allegri, c'è attesa per scoprire la decisione dell'Autorità Anticorruzione sulla possibilie ineleggibilità di Giovanni Malagò, uno dei candidati insieme a Giancarlo Abete.

Estate di ricorsi? Buonfiglio si atterrà ai fatti

Dopo la riunione odierna della Giunta del CONI, Buonfiglio ha fatto il punto della situazione: "Il CONI ha risposto subito con il Collegio di Garanzia. Ora aspettiamo l'altro parere chiesto dal ministro Abodi, quello dell'Anac, che non penso di poter certo sollecitare io". Sulla possibilità di molteplici ricorsi ha aggiunto: "Preoccupato per un'estate di ricorsi? È difficile da immaginare ora, dire qualcosa oggi sarebbe prematuro e sbagliato. Mi atterrò ai fatti che accadranno".