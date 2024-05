Chiara Frattesi festeggia per la seconda volta in stagione. Dopo aver gioito per il primo scudetto vinto dal fratello Davide con l'Inter, ieri Chiara ha fatto il bis esultando per la Coppa Italia vinta dalla Juve di Weston McKennie, con cui è fidanzata da qualche mese. La stessa ha 'ufficializzato' l'unione pubblicando all'interno delle sue Instagram stories una foto che la ritrae abbracciata al centrocampista statunitense in mezzo al campo dell'Olimpico durante la festa dei bianconeri.