Autore del primo, storico gol dell'Inter U23 in una gara ufficiale, Jan Zuberek ha esultato su Instagram per la vittoria in rimonta dei nerazzurri a spese del Lumezzane, che è valsa il passaggio al secondo turno di Coppa Italia Serie C: "On to the next stage", ha scritto l'attaccante polacco. Che ieri sera ha propiziato il ribaltone della squadra di Stefano Vecchi siglando il pareggio istantaneo dopo il vantaggio di Malotti.