La preparazione atletica dell'Inter prosegue senza sosta e non potrebbe essere altrimenti, visto che lunedì 25 agosto inizierà il campionato dei nerazzurri contro il Torino. E nella preparazione ovviamente non possono mancare gli scatti continui e gli allunghi a metà campo e non solo. Uno contro uno, in questo caso, tra Lautaro e Thuram. Entrambi si preparano a mettere il turbo, correndo forte verso la prima giornata di Serie A.