Sarà l'Ospitaletto l'avversario dell'Inter U23 nel secondo turno della Coppa Italia Serie C. La squadra bresciana, dopo aver battuto il Lecco a domicilio 1-0 grazie a un gol di Bertoli, dunque, raggiunge i nerazzurri di Stefano Vecchi, capaci di imporsi in rimonta sul Lumezzane nel loro primo storico match ufficiale. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 17 agosto 2025 alle 22:04
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
