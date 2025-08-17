Scambio di doni ieri sera tra Giuseppe Marotta e Darko Kovacevic a margine dell'amichevole tra Inter e Olympiacos andata in scena allo stadio 'San Nicola' di Bari: il presidente nerazzurro ha regalato al diesse dei greci la maglia di Lautaro e un gagliardetto, ricevendo in 'cambio' la divisa home dei biancorossi.

Inter President and CEO, Mr. Giuseppe Marotta, exchanged gifts with Olympiacos FC Sports Director, Mr. Darko Kovacevic. pic.twitter.com/A9GT794Kxd — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 16, 2025