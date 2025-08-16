In occasione dell’amichevole di Bari tra Inter e Olympiakos, i giovanissimi soci dell'Inter Club hanno avuto l'opportunità di incontrare Zielinski, Luis Henrique e Sucic grazie a un Meet and Greet che ha visto coinvolti oltre 30 Inter Club diversi della Puglia. L'immagine pubblicata dai canali social nerazzurri mostra i giovanissimi tifosi sorridenti per l'incontro avuto con i propri beniamini.

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 15:40
Autore: Niccolò Anfosso
