In occasione dell’amichevole di Bari tra Inter e Olympiakos, i giovanissimi soci dell'Inter Club hanno avuto l'opportunità di incontrare Zielinski, Luis Henrique e Sucic grazie a un Meet and Greet che ha visto coinvolti oltre 30 Inter Club diversi della Puglia. L'immagine pubblicata dai canali social nerazzurri mostra i giovanissimi tifosi sorridenti per l'incontro avuto con i propri beniamini.

