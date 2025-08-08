Questa sera l'appuntamento è allo stadio Louis II per l'amichevole che l'Inter affronterà contro il Monaco. La società nerazzurra è in partenza verso il Principato di Monaco, come certificato dal post-social del Biscione che mostra tutti i giocatori pronti a salire sull'aereo verso Montecarlo.

Data: Ven 08 agosto 2025 alle 11:30
Autore: Niccolò Anfosso
