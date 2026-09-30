Venti gol in ventitré presenze con la maglia della Roma, e già sei reti in cinque partite nella nuova stagione di Serie A. Sono gli strepitosi numeri di Donyell Malen, che dal suo arrivo nella Capitale ha continuato a stupire per la sua fame di gol e la letalità sottoporta. Tanto che, secondo i betting analyst di Goldbet e Better, ora l’olandese mette nel mirino anche il record di gol in Serie A condiviso da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile a quota 36 reti: in quota, infatti, l’Over 36.5 di Malen si gioca a 15,00. Si scende a 2,15, invece, per l’Over 26.5, che vorrebbe dire segnare almeno 27 reti, cosa che non si vede dal 2021/2022, ancora una volta con Immobile.

Il contendente numero uno nella classifica capocannonieri è Lautaro Martinez: per il capitano dell’Inter la proposta è per l’Over 22.5, in lavagna a 1,75, che vorrebbe dire quantomeno avvicinare i 24 segnati nel 2023/2024, suo massimo nel nostro campionato. Guardando agli attaccanti delle altre big, nel Milan Gonçalo Ramos punta l’Over 16.5 a 1,90, mentre Rasmus Hojlund del Napoli vede l’Over 14.5 a 1,95.