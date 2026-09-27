Il tecnico della Fiorentina femminile Pablo Pinones Arce ha commentato la sconfitta di oggi contro l'Inter Women. Le nerazzurre si sono imposte per 2-0 all'Arena Civica di Milano, grazie ai gol di Magull e Raphino nella ripresa. "Dovevamo essere più concentrati sugli episodi", ha detto, "e anche cattivi. Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato e abbiamo fatto bene. Sono molto fiero di quello che hanno fatto le ragazze. Abbiamo avuto delle opportunità per andare in vantaggio sullo 0-0. E' stata una partita diversa da quelle che siamo abituati a vedere da parte nostra, ma le ragazze l'hanno fatto molto bene".

Poi lo svedese ha continuato: "Abbiamo scelto un percorso, abbiamo tante giocatrici giovani, italiane e di proprietà. Il percorso è molto bello e buono per tutta la società, dobbiamo continuare a portarlo avanti. Anche io voglio vincere dopo un anno buono come lo scorso. Adesso dobbiamo prendere ritmo".