Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di RadioSei commentando le dichiarazioni di ieri di Davide Frattesi successive all'incontro con la Turchia: "Chiaramente Frattesi ha voglia di migliorarsi anche se le sue qualità sono chiare e non sono quelle di un Gennaro Gattuso, per fare un esempio. Lui è un centrocampista offensivo, poi ci sono quelli di posizione, costruzione e rottura. Non deve sentirsi penalizzato da questo punto di vista, anzi deve migliorare le sue qualità innate, mettendole al servizio della squadra. Possiamo tranquillizzarlo, a noi ci sta bene così come è, se poi vuole migliorare ulteriormente meglio per tutti".

Prosegue Giordano: "È dinamico, sa fare tante cose, ma la fase conclusiva dell’azione è la parte migliore. Forse era anche un riferimento a Cristian Chivu. So, tramite amici, che lui scelse di restare un anno fa all’Inter perché il tecnico gli garantì di avere maggiore spazio".