Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di RadioSei commentando le dichiarazioni di ieri di Davide Frattesi successive all'incontro con la Turchia: "Chiaramente Frattesi ha voglia di migliorarsi anche se le sue qualità sono chiare e non sono quelle di un Gennaro Gattuso, per fare un esempio. Lui è un centrocampista offensivo, poi ci sono quelli di posizione, costruzione e rottura. Non deve sentirsi penalizzato da questo punto di vista, anzi deve migliorare le sue qualità innate, mettendole al servizio della squadra. Possiamo tranquillizzarlo, a noi ci sta bene così come è, se poi vuole migliorare ulteriormente meglio per tutti".

Prosegue Giordano: "È dinamico, sa fare tante cose, ma la fase conclusiva dell’azione è la parte migliore. Forse era anche un riferimento a Cristian Chivu. So, tramite amici, che lui scelse di restare un anno fa all’Inter perché il tecnico gli garantì di avere maggiore spazio".

Sezione: News / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 01:00 / Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.