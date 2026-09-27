Ai microfoni di Inter TV, Brittany Raphino, autrice del gol del definitivo 2-0 nel match tra Inter e Fiorentina, esprime la sua soddisfazione non solo per la retr ma anche per l'ottimo ambientamento nella nuova realtà interista: "Sono molto felice, entusiasta di essere qui e questo è un grande gruppo. Faccio del mio meglio, la squadra rende il mio lavoro molto facile, dobbiamo continuare e mantenere questa intensità. La Serie A è un campionato di livello, ogni squadra è forte e dà il massimo, dobbiamo continuare con fiducia e migliorare: in allenamento lavoriamo duramente e cerchiamo di dimostrarlo in partita, e quello che vogliamo fare è dare il massimo e dare il cento per cento. Ora c'è la Champions, dove ogni partita sarà molto dura e impegnativa, dobbiamo riposare e concentrarci nei prossimi giorni per prepararci, ci aspetta una sfida difficile".