Con la sua rete ha abbattuto il muro della Fiorentina aprendo la strada al successo dell'Inter Women. Lina Magull parla ai microfoni di Inter TV al termine del match dell'Arena Civica: "Sono tre punti molto importanti, è la prima partita della stagione e volevamo questa vittoria. Siamo molto contente per i tre punti e per come abbiamo giocato, abbiamo controllato la partita e creato diverse occasioni, abbiamo segnato due gol per vincere nel finale. Il lavoro richiede tempo, abbiamo un nuovo allenatore e stiamo imparando un nuovo stile di gioco, diverso dall'anno scorso, cerchiamo di migliorare ogni giorno e di mostrarlo in partita".

L'esperta tedesca si concentra poi sul prossimo impegno europeo: "Sono contenta di vedere che stiamo migliorando e giochiamo bene, abbiamo una grande squadra, ora che giochiamo anche in Champions League è importante avere molte alternative che possono entrare e dare una mano. Ora ci aspetta una partita molto difficile contro l'Austria Vienna, abbiamo visto la partita contro il Chelsea e hanno perso 1-0, ma hanno difeso molto bene e credo ci aspetti una gara impegnativa come accade sempre in Champions. Spero che potremo andare lì con personalità per mostrare il nostro valore".