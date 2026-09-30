Una pesante squalifica è piombata sulla testa di Andrea Toldo, attaccante del Sant'Angelo Lodigiano e figlio dell'ex portiere dell'Inter Francesco Toldo. Il giocatore classe 2005 è stato fermato con tre giornate di squalifica per aver colpito violentemente con un pugno al costato il difensore della Pistoiese Tommaso Lagomarsino in occasione della partita valida per il girone D del campionato di Serie D disputata nello scorso fine settimana e terminata col successo per 3-0 della formazione toscana.