Una pesante squalifica è piombata sulla testa di Andrea Toldo, attaccante del Sant'Angelo Lodigiano e figlio dell'ex portiere dell'Inter Francesco Toldo. Il giocatore classe 2005 è stato fermato con tre giornate di squalifica per aver colpito violentemente con un pugno al costato il difensore della Pistoiese Tommaso Lagomarsino in occasione della partita valida per il girone D del campionato di Serie D disputata nello scorso fine settimana e terminata col successo per 3-0 della formazione toscana.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 03:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.