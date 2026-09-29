Il Bologna ha rotto gli indugi: secondo Sportitalia, il club rossoblu ha deciso di tesserare Matteo Darmian. L'ex giocatore dell'Inter, che si stava allenando coi felsinei a Casteldebole, firmerà con il club emiliano un contratto per l'intera stagione corrente. Torna quindi in pista uno dei protagonisti del recente ciclo di successi nerazzurri, che il prossimo 17 ottobre avrà l'opportunità di incrociare il suo passato al Dall'Ara.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 23:39
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.