Il Bologna ha rotto gli indugi: secondo Sportitalia, il club rossoblu ha deciso di tesserare Matteo Darmian. L'ex giocatore dell'Inter, che si stava allenando coi felsinei a Casteldebole, firmerà con il club emiliano un contratto per l'intera stagione corrente. Torna quindi in pista uno dei protagonisti del recente ciclo di successi nerazzurri, che il prossimo 17 ottobre avrà l'opportunità di incrociare il suo passato al Dall'Ara.

Il @Bolognafc1909 ha preso Matteo #Darmian . Sarà ingaggiato dal club per sostituire Holm. Contratto fino al 30 giugno 2027 @tvdellosport — Luca Cilli (@Luca_Cilli) September 29, 2026