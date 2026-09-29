Giocatori della Croazia amareggiati dopo la brutta sconfitta di Siviglia contro la Spagna. Anche il centrocampista dell'Inter Petar Sucic dice la sua al termine dell'incontro inchiodando se stesso e i compagni alle proprie responsabilità: "Il risultato è stato realistico, avrebbero potuto segnare più gol. Hanno giocato come volevano, ogni loro azione per noi era una minaccia. Noi non abbiamo difeso bene, siamo stati pessimi. Forse perché loro sono i migliori. La mia opinione è che contro una squadra del genere bisogna dare il massimo, e noi non l'abbiamo fatto", le sue parole a NovaTV.

C'è poco tempo per leccarsi le ferite visto che incombe la gara contro l'Inghilterra: "Certo, la loro classe ha influito. Ma alcune cose non mi sono chiare, dobbiamo fare un'analisi perché non abbiamo rispettato il piano partita. Dobbiamo lasciarci questa gara alle spalle, ma imparare da essa. Gli inglesi ci aspettano, dobbiamo fare di più e meglio. Ora dovremo dare il massimo".