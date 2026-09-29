La risolve soltanto nel finale di partita la Costa d'Avorio di Hervé Renard, che riesce ad avere ragione della Somalia solo nelle battute conclusive dell'incontro conquistando tre punti preziosi per rimanere in scia del Gambia. Si chiude sul 2-0 la gara di Abidjan con gli Eléphants che abbattono il muro avversario soltanto all'88esimo con la rete di Yann Gboho, subentrato cinque minuti prima a Franck Kessie, per poi bissare in pieno recupero con Bazoumana Touré che sigilla il successo ivoriano. Vittoria che Ange-Yoan Bonny ha dovuto godersi interamente dalla panchina, non essendo stato schierato dal tecnico francese. 

Sezione: News / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 23:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.