La Serie A femminile va in pausa: spazio agli impegni delle Nazionali. L'Inter Women di Gianpiero Piovani riprenderà il suo percorso al rientro a Milano delle InterNazionali in giro per il Mondo, giovedì 12 marzo per la sfida in casa della Roma valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Un appuntamento che arriva però dopo le spedizioni delle varie interiste impegnate con le rispettive Nazionali, di seguito elencate: 

BENEDETTA GLIONNA, ELISA POLLI - Italia (24/02-07/03)

03.03.2026, ore 18:15 - Italia-Svezia - Qualificazioni Mondiali
07.03.2026, ore 18:15 - Italia-Danimarca - Qualificazioni Mondiali

HALEY BUGEJA - Malta (23/02-08/03)

03.03.2026, ore 15:00 - Turchia-Malta - Qualificazioni Mondiali
07.03.2026, ore 19:00 - Malta-Svizzera - Qualificazioni Mondiali

CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR, KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR, TELMA ÍVARSDÓTTIR - Islanda (24/02-07/03)

03.03.2026, ore 19:00 - Spagna-Islanda - Qualificazioni Mondiali
07.03.2026, ore 13:30 - Inghilterra-Islanda - Qualificazioni Mondiali

MAŠA TOMAŠEVIĆ - Montenegro (24/02-08/03)

03.03.2026, ore 14:00 - Montenegro-Albania - Qualificazioni Mondiali
07.03.2026, ore 16:30 - Galles-Montenegro - Qualificazioni Mondiali

HENRIETTA CSISZÁR - Ungheria (24/02-07/03)

03.03.2026, ore 19:00 - Andorra-Ungheria - Qualificazioni Mondiali
07.03.2026, ore 17:00 - Ungheria-Azerbaigian - Qualificazioni Mondiali

MARIJA ANA MILINKOVIĆ - Bosnia ed Erzegovina (26/02-07/03)

03.03.2026, ore 13:00 - Bosnia-Estonia - Qualificazioni Mondiali
07.03.2026, ore 13:00 - Bosnia-Liechtenstein - Qualificazioni Mondiali

MARIE DETRUYER, TESSA WULLAERT - Belgio (24/02-07/03)

03.03.2026, ore 19:30 - Israele-Belgio - Qualificazioni Mondiali
07.03.2026, ore 17:00 - Belgio-Israele - Qualificazioni Mondiali

CHIARA ROBUSTELLINI - Italia U23 (24/02-03/03)

02.03.2026, ore 17:00 - Italia-Portogallo - Amichevole

ELENA BELLI - Italia U20 (01/03-07/03)

04.03.2026, ore 14:30 - Italia-Polonia - Amichevole
07.03.2026, ore 11:00 - Italia-Polonia - Amichevole

MARTINA BRESSAN, LIDIA CONSOLINI, RACHELE GIUDICI, MATILDE ROBBIONI - Italia U19 (26/02-07/03)

03.03.2026, ore 15:30 - Francia-Italia - Torneo Amichevole a La Nucia (Spagna)
06.03.2026, ore 16:30 - Italia-Germania - Torneo Amichevole a La Nucia (Spagna)

