Dopo l’1-0 sull’Inter Women, il tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini ha commentato ai microfoni di Rai Sport una vittoria pesante nella corsa al vertice.

“Grazie, i complimenti ce li prendiamo – ha esordito –. Le ragazze hanno fatto una partita straordinaria per carattere, voglia e determinazione contro una squadra che, lo ripeto dalla Women’s Cup, per me era la principale candidata al titolo. Per qualità e idee di gioco, l’Inter è una superpotenza. Questa vittoria vale tantissimo”.

Rossettini ha poi raccontato la tensione vissuta a bordo campo: “Le vivo con grande passione e a volte mi faccio trascinare. Loro non sanno quanta forza hanno dentro e ogni tanto serve una scossa per tirarla fuori. Ma finisce tutto nei 90 minuti: se c’è qualche screzio si chiede scusa. Queste ragazze ci trasmettono energia. Ora testa alla prossima”.

Infine, un pensiero per Manuela Giugliano, uscita in barella: “Faremo tutti i controlli. Quando una giocatrice esce così non è mai un bel segnale. Mi sono acceso perché è la terza volta che accade una situazione simile senza che venga ravvisato fallo. Speriamo non sia nulla di grave, le facciamo i nostri auguri”.