Katie Bowen, difensore dell'Inter femminile, si racconta oggi al Matchday Programme di Inter-Bodo/Glimt. "Prima di una partita mi preparo mentalmente, mi concentro su quello che devo fare e che potrebbe succedere, parlo con la mia famiglia e poi sono pronta per andare in campo", afferma.

"La forza di questa squadra è l’unione del gruppo, stiamo veramente bene insieme, ci diamo forza e questo in campo si vede, lavoriamo sempre per migliorarci e ci aiutiamo a vicenda. Sono una calciatrice che porta molta energia, e sono molto competitiva. Il mio posto preferito è il campo e questo mi dà sempre molta adrenalina. Gioco in una squadra fantastica e questa è un’altra grande motivazione per dare sempre il massimo".