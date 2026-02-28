Ci sono anche le parole di Elisa Bartoli nel MatchDay Programme del club nerazzurro pubblicato nel giorno di Inter-Genoa: "Sono una persona abbastanza esplosiva e carica - racconta il difensore dell'Inter Women -. Quello che mi dà energia sono i tifosi, lo stadio e la volontà di dare tutto per la maglia che indosso. Sono soddisfatta di quello che ho fatto e fiera di me stessa. Ho avuto tanti momenti bellissimi nella mia carriera e altri meno ma ho sempre avuto la forza di rialzarmi, con tanta voglia di continuare il mio percorso con grinta e determinazione".