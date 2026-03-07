Si chiude con un pareggio la sfida del gruppo 1 di qualificazione al Mondiale tra Italia Femminile e Danimarca. Le azzurre erano passate in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Piemonte al 19’, ma nella ripresa la squadra danese ha preso in mano il gioco.

Le danesi hanno avuto l’occasione per ribaltare il match con un calcio di rigore calciato da Harder, fallito però dal capitano della Danimarca. Al 63’, però, è arrivata la rete del pareggio firmata da Holdt, che ha fissato il risultato sull’1-1.

Con questo risultato, l’Italia conquista il primo punto nel girone, in attesa di riscattarsi nelle prossime partite di qualificazione al Mondiale.