Il 2026 della Nazionale Under 23 femminile inizia dal Portogallo. Le ragazze di Tatiana Zorri, che hanno chiuso il 2025 con la vittoria sul Belgio firmata dal gol di Giorgia Arrigoni, scenderanno in campo lunedì 2 marzo alle ore 16 italiane all'Estadio do Bonfim di Setubal contro le pari età portoghesi. Nell'elenco delle convocate è presente anche Chiara Robustellini, difensore dell'Inter Women. 

Questa la lista completa:

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Beatrice Beretta (Napoli Women), Astrid Gilardi (Como Women);
Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Sara Caiazzo (Sassuolo), Michela Giordano (Napoli Women), Marika Massimino (Ternana Women), Alice Pellinghelli (Bologna), Chiara Robustellini (Inter), Carola Zannini (Cesena), Sara Zappettini (Cesena);
Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Milan), Melissa Bellucci (Napoli Women), Erin Cesarini (Lazio), Anastasia Ferrara (Genoa), Giada Pellegrino Cimò (Ternana Women), Maria Grazia Petrara (Ternana Women);
Attaccanti: Veronica Bernardi (Como Women), Alice Berti (Basilea), Alessia Carcassi (Napoli Women), Cecilia Cavallin (Bologna), Gaia Distefano (Parma), Margherita Monnecchi (Lazio), Monica Renzotti (Milan)

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 18:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
