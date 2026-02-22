Sconfitta di misura per l’Inter Women, battuta 1-0 dalla Roma Femminile in uno scontro diretto pesante per la vetta. Ai microfoni di Inter TV, il tecnico Giampiero Piovani non nasconde l’amarezza.

“Fa male perché è una sconfitta immeritata, le ragazze meritavano molto di più per quello che si è visto in campo. Con la legge dei grandi numeri, dopo tante vittorie, può capitare di perdere. Non ci voleva contro la Roma, ma noi continuiamo a crederci: il nostro obiettivo è provarci fino in fondo”.

Piovani ha sottolineato come siano mancati soprattutto i dettagli nell’ultima giocata: “Abbiamo sbagliato molto nell’ultimo passaggio. Le palle in area erano sporche e difficili da concretizzare, ma abbiamo avuto due o tre occasioni pulite per pareggiarla e forse anche vincerla. Accettiamo il risultato, ma continuiamo a lavorare”.

Nonostante il ko, l’Inter resta seconda e guarda avanti: pausa nazionali, semifinale di Coppa Italia e ancora la Roma al rientro. “Abbiamo 21 punti a disposizione. Quattro partite fa erano a +9, eravamo arrivati a -3, ora sono a +6. Loro possono sbagliare, noi no. Da qui alla fine dobbiamo provare a vincerle tutte”.