La parola scudetto "non fa paura, ma non deve essere il nostro pensiero principale". Lo dice Luca Rossettini, tecnico della Roma Femminile, durante la chiacchierata con il Corriere dello Sport: "Abbiamo un marzo durissimo: due gare con l’Inter in semifinale di Coppa Italia, la Fiorentina, il derby con la Lazio e il Como, che dà fastidio alle grandi. A fine mese avremo la situazione più chiara".

A freddo, quanto è stata importante l’ultima vittoria sull’Inter? Poteva valere l’aggancio, invece.

"Importantissima. L’Inter veniva da 11 vittorie consecutive. Abbiamo sofferto, siamo state compatte e abbiamo tirato fuori qualità nuove. Storicamente, la Roma non vince partite così".