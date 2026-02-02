Dopo la vittoria per 1-0 sulla Ternana, Gianpiero Piovani esprime il suo commento ai microfoni di Inter TV: "Vittoria pesante, vittoria su un campo difficilissimo perché la Ternana ha tirato fuori tutti gli artigli che aveva, ha cercato di metterci in difficoltà. Noi siamo stati bravi a trovare il gol e dopo abbiamo creato nel primo tempo due o tre situazioni per poter raddoppiare. Nel secondo tempo devo fare i complimenti alla Ternana perché è uscita e ci ha messo in grossa difficoltà. Però alle ragazze nel cerchio post gara ho detto che vincere 1-0 è da grande squadra, nel senso che quando c’è da soffrire si soffre: lo hanno imparato e credo che questa vittoria sia un po’ una ciliegina sulla torta per quello che hanno fatto. Noi dobbiamo vivere alla giornata come facciamo sempre, dobbiamo guardare noi stessi e cercare di lavorare per far crescere le tante ragazze giovani che abbiamo e quelle anziane, tra virgolette, devono continuare ad aiutare noi dello staff".

Piovani prosegue: "Ho la fortuna di avere tante giocatrici duttili, la Coppa Italia lo ha dimostrato, anche i cambi sono stati importanti. Siamo state brave a cambiarci il vestito: di solito noi privilegiamo il gioco, oggi magari è venuto un po’ meno, però siamo una grande squadra e sono felice per questo. Prepareremo bene la sfida contro la Fiorentina perché è una squadra che cambia spesso modo di giocare, quindi dovremo essere anche lì brave e pronte a capire come verranno a giocare da noi. Noi abbiamo la nostra identità e dobbiamo cercare di portare avanti quella”