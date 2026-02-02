Raggiunto dal sito Parlando Di Sport allo Sheraton Hotel San Siro, Yvan Le Mee, agente di Yanis Massolin, ha parlato della trattativa che ha condotto il classe 2002 all'Inter dal Modena: "Siamo tutti contenti, Yanis chiude un percorso che dal Belgio lo ha portato al Modena e poi all'Inter. Grazie mille al club gialloblu, una società seria che lavora benissimo. Sono felice di incontrare gente che lavora così. Con l'Inter abbiamo trovato il progetto giusto, nella più grande società al mondo che ha capito che Yanis ha un potenziale incredibile in questo ragazzo. Ha un margine di miglioramento pazzesco secondo me e l'Inter lo ha visto. Quelli del Modena si sono comportati molto bene, hanno fatto le cose per bene. Yanis è contentissimo, ora sta tornando a Modena per l'allenamento di domani in vista dell'importantissima partita di questo fine settimana. Ha la testa giusta per fare questa seconda parte di stagione al Modena, speriamo che arrivi in Serie A o almeno ai playoff e chiudere la storia con un bell'obiettivo centrato che è quello della Serie A".

Yanis può restare in prima squadra all'Inter e giocarsi le sue carte.

"Sicuramente, è un 2002 quindi non parliamo di Primavera o Under 23. L'Inter non ha in rosa un giocatore come lui, sicuramente non ha fatto niente rispetto ai giocatori della rosa nerazzurra ma pensiamo tutti che ha il potenziale per convincere lo staff nerazzurro e l'allenatore Cristian Chivu, che lancia i giovani senza problemi. Abbiamo portato Yoan Bonny a Parma tre anni fa, e abbiamo visto che sviluppo ha avuto con Chivu. Siamo sicuri che si prenderà cura di Yanis, se farà le cose che deve fare saranno belle notizie per tutti".

Come hai visto il giocatore in questi giorni?

"Gli ho detto sin da subito di andare in Italia, che è il Paese che sviluppa meglio i giocatori a livello di post-formazione. Per il profilo che ha è un giocatore che non si trova in Italia un due metri col mancino preciso e una visione di gioco incredibile. Suo padre è un ex professionista e lui ha il calcio in testa sin da bambino. Sono sicuro che può esplodere in questo calcio, ha tutte le qualità per giocarci".

Vi aspettavate un passaggio in un top club dopo pochi mesi?

"Sono venuti quasi tutti a parlare di lui. Poi abbiamo deciso di andare all'Inter che è stata la più grande a fare un'offerta, prima abbiamo pensato di andare magari in un'altra categoria per avere più spazio. Ma quando si presenta un progetto come quello dell'Inter, che fa giocare giocatori di 35 anni ma è un progetto serio, con una squadra che gioca bene a calcio, noi pensiamo che abbia la capacità di poterci entrare. L'Inter è una squadra moderna e lui può starci. Da qualche giorno pensa che sia una cosa straordinaria, è difficile che un giocatore possa capire subito le dimensioni di questo passaggio. Ora deve pensare al Modena ma io mi curo di lui da 3-4 anni sono sicuro che continuerà a fare bene le cose per il Modena".