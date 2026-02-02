Frattesi non si muove e la maglia da titolare di ieri è il messaggio più chiaro in tal senso. "Davide è un giocatore dell’Inter e per me è importante nella rosa – ha spiegato Chivu –. Lo deve dimostrare ma noi ci fidiamo delle sue qualità. Negli ultimi mesi di questa stagione abbiamo bisogno di lui in condizioni ottimali per dare qualcosa in più in determinate partite".

Tutta "colpa" del Liverpool, che non intende prestare Jones. Stesso discorso per Diaby, come confermato ieri da Marotta: "Per lui abbiamo fatto un sondaggio, ma il suo club ci ha comunicato che vuole tenerlo".

"Questione di tempi ormai troppo stretti - salvo sorprese delle ultime ore - e di una posizione, circa la formula del trasferimento (esclusivamente definitivo), dalla quale l’Al Ittihad non intende muoversi. L’ultima offerta dell’Inter è stata di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze", ricorda la Gazzetta. A queste condizioni, l'affare non si fa.