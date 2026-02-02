Sabato 8 febbraio alle 18 l'Inter andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ospite del Sassuolo. In vista della partita il club neroverde ha comunicato di aver sospeso la vendita dei biglietti. Il motivo è quanto accaduto ieri a Cremona, dove il lancio del petardo che ha sfiorato Emil Audero potrebbe costare una sanzione alla tifoseria nerazzurra e quindi lo stop alle trasferte. A seguire il comunicato:

Il Sassuolo Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la gara Sassuolo-Inter, valida per la 24ª giornata di Serie A Enilive, è momentaneamente sospesa, in attesa di eventuali determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

La società renderà noti tempi e modalità di vendita con successiva comunicazione ufficiale.