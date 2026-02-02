Era cresciuto nelle giovanili dell'Inter, proveniente dal Cassina Rizzardi, dal 1998 al 2005, per poi vivere una carriera tra Serie B e Serie C, con le esperienze più significative con le maglie di Vicenza e Spal. E della squadra emiliana è stato anche capitano e protagonista della cavalcata fino alla promozione in Serie A, prima di chiudere la carriera a Desenzano in Serie D. Un male incurabile si è portato via quest'oggi Nicolas Giani, 39 anni, spentosi dopo una lunga e coraggiosa battaglia: nei giorni scorsi, le tifoserie proprio del Lane e della Spal avevano esposto degli striscioni di solidarietà nei suoi confronti.

La stessa Inter, sul proprio profilo X, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Giani, stringendosi attorno alla famiglia in questo momento di lutto.