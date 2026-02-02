Viviamo insieme gli ultimi minuti della finestra invernale di calciomercato. Spazio a commenti e analisi sul gennaio nerazzurro. Parola da ora solo al campo, dove Chivu è andato già oltre ogni aspettativa.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
