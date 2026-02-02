"Sono contento di poter dare il mio contributo, cerco sempre di dare il massimo. Oggi (ieri, ndr) è arrivato anche il gol e sono contento, ma la cosa più importante era che i tre punti tornassero con noi a casa a Milano". Così Piotr Zielinski, parlando a Rai Sport a margine di Cremonese-Inter 0-2.

"Se pesano gli 8 punti di vantaggio in attesa della partita del Milan? Non lo so, noi non ci pensiamo. Dobbiamo scendere in campo ogni domenica e dimostrare il nostro valore. Cercare di vincere le partite, questo è il nostro obiettivo. Stiamo bene, siamo contenti ma sappiamo che non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo dare sempre il massimo", ha concluso il polacco.