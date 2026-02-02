Antonio Conte ritrova il sorriso a Coverciano, dove oggi è stato insignito della 'Panchina d'Oro', il premio che va al miglior allenatore della Serie A grazie ai voti dei colleghi. "E' un premio molto prestigioso, soprattutto perché l'ho conquistato col Napoli, dove non è facile vincere", ha detto il tecnico salentino ai cronisti. Prima di ritornare sull'argomento del calendario intasato di impegni, già trattato sabato scorso: "Siamo tutti d'accordo a 360 gradi che si gioca troppo, anche i media, il problema è che si ha difficoltà a esporsi o a prendere delle posizioni - le parole di Conte - Tutti parlano, ma nessuno poi fa niente... Si andrà avanti così, non si può fare niente. Ci sono le istituzioni preposte, leggevo che la Federcalcio tedesca sta prendendo posizione per fare qualcosa. E' difficile muoversi come gruppo allenatori o calciatori. Allegri? Non so cosa abbia detto, sicuramente quest’anno non sta giocando tanto".