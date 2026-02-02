Antonio Conte, tecnico che ha portato il Napoli sul tetto d'Italia nella passata stagione, è stato il trionfatore della 34esima edizione della Panchina d’oro. "La Panchina d’Oro rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi per il mondo degli allenatori perché valorizza il merito attraverso il giudizio dei colleghi - il commento del presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli -. Desidero rivolgere le più sentite congratulazioni ad Antonio Conte, l'allenatore che primeggia nell'albo d'oro di questo premio con 5 successi, a testimonianza, ancora una volta, del suo valore tecnico, umano e della sua capacità di guidare i gruppi verso l’eccellenza. Un ringraziamento sincero va anche al Settore Tecnico della FIGC per l’impeccabile organizzazione e per l’impegno costante nel promuovere la cultura calcistica e la formazione degli allenatori italiani, un patrimonio che la Lega Calcio Serie A condivide e sostiene con convinzione".